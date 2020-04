Sei medici, 10 ostetriche e altrettanti infermieri: negli spazi di Pediatria e Neonatologia rinasce il 'Punto Nascita' di San Severo

Ok alla riorganizzazione degli spazi dell'ospedale di San Severo- Al 'Masselli Mascia' si va verso la 'convivenza' dei reparti al fine di garantire l’assistenza ospedaliera per far fronte alle criticità dall’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso.

E' quanto di dispone con una nota del direttore sanitario dell'Asl Foggia, Antonio Nigri. "Tenuto conto della disponibilità fornita dai medici pediatri per la copertura dei turni di servizio e al fine di garantire le eventuali urgenze indifferibili e tutte le attività che potrebbero presentarsi in questa fase emergenziale presso il Punto Nascita di San Severo - si legge - dispone la condivisione degli spazi attualmente occupati dalla Pediatria e Neonatologia da parte della Ostetricia e Ginecologia".

Tutto ciò, si precisa, al fine di "una più stretta collaborazione e garantire la presa in carico materno-infantile e migliorare la sicurezza di percorsi diagnostico-terapeutici in questa fase emergenziale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pertanto, con la stessa comunicazione viene ordinato il "mantenimento di sette posti letto di Ostetricia Ginecologia, con la dotazione di sei dirigenti medici, dieci ostetriche e altrettanti infermieri. "L’assistenza neonatale sarà garantita dalla presenza di due dirigenti pediatri dipendenti e con la collaborazione dei due pediatri del presidio di Manfredonia e del consulente proveniente dall’I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza".