Dare un lavoro alle persone affette da disagio psichico: è la nuova sfida di 'Sportiva...mente' (l'utopia possibile)

E' stata presentata questa mattina nella sala conferenze della Asl di Foggia, l'undicesima edizione di 'Sportiva...mente' (l'utopia possibile), la manifestazione contro lo stigma e la discriminazione del disagio psichico organizzata dal Centro di Salute Mentale di Troia dell’Asl Foggia, in collaborazione con l’associazione 'Tutti in volo' e con il comune di Troia, il GAL Meridaunia di Bovino e la Pro Loco di Troia.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Vito Piazzolla, direttore generale della ASL Foggia, Antonio Nigri, direttore sanitario, Rosaria Caputo, presidente dell’associazione di familiari 'Tutti in Volo' coinvolta nel coordinamento ed esecuzione di tutte le azioni progettuali, Giuseppe Pillo, responsabile del Centro Salute Mentale di Troia e ideatore del progetto, gli amministratori locali dei comuni di Lucera e Troia.

Sportiva…Mente rappresenta un grande contenitore con al suo interno una serie di azioni che hanno come obiettivo finale la lotta all’esclusione sociale di donne e uomini in condizioni di estrema fragilità, affetti da disagio psichico.

"Uomini e donne in difficoltà non devono essere più allontanate dal mondo della produzione e del lavoro" ha dichiarato Pillo. "E' un appuntamento bellissimo, che ci inorgoglisce" le parole di Piazzolla: "Vogliamo che queste persone si sentano tranquille, sostenute e abbiano i diritti come tutti gli altri cittadini" ha concluso il direttore generale.