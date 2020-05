Test sierologici gratuiti per i donatori di sangue al Policlinico di Foggia dal 2 maggio. "Il percorso nel Servizio Trasfusionale è sicuro"

Da sabato 2 maggio, a tutti i donatori che effettueranno la donazione presso il Centro Trasfusionale del Policlinico di Foggia sarà eseguito gratuitamente il test sierologico per la ricerca degli anticorpi contro il Coronavirus (Sars-CoV-2), previo consenso da parte del donatore. In caso di positività, sarà eseguito (sempre gratuitamente) il tampone per la ricerca del virus.

È necessario prenotarsi al numero 0881.736136 dalle 11.30 alle 13.00, dal lunedì al sabato, al fine di evitare l'aggregazione dei donatori e consentire il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. "Confidiamo nella vostra comprensione e collaborazione", dicono dal Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Avis Comunale di Foggia spinge la solidarietà insieme all'équipe del Centro Trasfusionale: "Ricordiamo a tutti che il percorso all'interno del Servizio Trasfusionale è sicuro e che, nonostante l'emergenza del Coronavirus, l'ospedale va avanti ed ha un grande bisogno di donazioni".