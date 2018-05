Dalle artrosi al morbo di Dupuytren, "patologie della mano sottovalutate": l'intervista al dott. Nicola Fini

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

.La chirurgia della mano è la specialità che si occupa dell’arto superiore nella sua interezza, dalla spalla al gomito fino all’estremità; questo, grazie alle conoscenze sul funzionamento del sistema muscolo-scheletrico di quest’organo, dalle regioni nervose a quelle tendinee e muscolari. A livello ambulatoriale le patologie più comuni sono le artrosi, le malattie degenerative, quelle reumatiche, le malattie tendinee e le malformazioni congenite, oltre alle lesioni nervose, agli esiti di traumi sul lavoro e domestici, al tunnel carpale e al dito a scatto.

Un’altra condizione, dove il ruolo del chirurgo della mano è prioritario, è la malattia di Dupuytren. “Una patologia di natura fibro-proliferativa, potenzialmente invalidante, che colpisce soprattutto gli uomini dai 40 ai 60 anni, provocando la flessione progressiva di una o più dita, cui segue l’inevitabile limitazione della completa estensione della mano – ha detto il prof. Portincasa – Spesso, non viene diagnosticata dai medici non specialisti e, di conseguenza, o non viene trattata o risulta gestita in maniera non adeguata. In tal senso, giornate come questa del 12 maggio, sono fondamentali per portare i pazienti nel posto giusto al momento giusto, in modo da approcciare una patologia come quella di Dupuytren nei suoi stadi iniziali e con tecniche mininvasive per il paziente”.

Ne abbiamo parlato con il dr Nicola Fini, dirigente medico di I Livello della succitata Struttura Complessa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva