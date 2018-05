Approccio e trattamento del politrauma, al "Riuniti" il 1° corso di formazione continua

Iniziata la 1^ Formazione Continua Aziendale per il personale afferente al Dipartimento Emergenza Urgenza (DEU) del’Azienda Ospedaliera - Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, diretto dal dott. Antonio Contillo sul tema “Approccio e Trattamento del Politrauma, dal Territorio all’Ospedale”.

Si tratta in assoluto del primo corso formativo interno al DEU che comprende le Strutture Complesse Centrale Operativa 118-FG, Anestesia e Rianimazione, Medicina d’Urgenza e Accettazione-PS, Centro Anti Veleni, Ortopedia e Traumatologia ospedaliera. Il direttore del Dipartimento Antonio Contillo ha fortemente voluto che si concretizzasse tale corso per sottolineare l’importanza fondamentale del lavoro d’equipe. “Nel campo della emergenza-urgenza - ha dichiarato - la capacità individuale di lavorare in gruppo implica un processo di crescita e apprendimento, l’improvvisazione deve essere sostituita dalla organizzazione, l’imprevisto deve essere routine e il sapere deve essere necessariamente saper fare. In sostanza in un dipartimento d’emergenza urgenza deve ben valere il detto concordes in unum. Il tema conduttore di questa 1^ Formazione Continua è particolarmente appropriato. Il politrauma, infatti, oltre ad essere la principale causa di morte nei soggetti giovani ed una importante causa di invalidità permanente, per sua stessa natura richiede un coordinamento assistenziale che parte dalla fase extraospedaliera con l’arrivo sul posto dei soccorsi attivati dalla Centrale Operativa - 118 e si completa con l’adeguata ospedalizzazione e con l’intervento delle varie figure professionali del Pronto Soccorso, della Rianimazione, del Centro Anti-Veleni, della Ortopedia e Traumatologia”.

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia è l’unico DEA di II livello presente in una ampia estensione geografica che abbraccia il sub Appennino, il Gargano nonché tutta la provincia BAT. “Il Dipartimento di Emergenza Urgenza è chiamato ad affrontare e gestire evenienze traumatiche di varia natura ed entità – ha dichiarato il Direttore Generale del Policlinico dott. Vitangelo Dattoli - per cui è fondamentale che tutti i professionisti del DEU condividano metodi e procedure nella reciproca interazione, al fine di raggiungere l’obiettivo comune di ridurre mortalità e disabilità conseguenti ai politraumatismi, criterio principale per la verifica dell’efficacia di un gruppo multidisciplinare”. La 1^ Formazione Continua Aziendale - DEU si articola in più edizioni, ciascuna della durata di 9 ore. Tutti i relatori, medici ed infermieri, sono dipendenti della Azienda Ospedaliera - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia ed afferiscono alle singole strutture del DEU. Il programma affronterà nel dettaglio le varie fasi o necessità di assistenza al politraumatizzato: Fase extraospedaliera - Pronto Soccorso - Anestesia e Rianimazione - Centro Anti Veleni - Ortopedia e traumatologia - Ipertermia maligna (argomento comune a tutte le strutture del Dipartimento). Le prossime edizioni si terranno il 17 maggio, il 14 giugno, il 20 settembre, il 15 novembre e il 13 dicembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Ai partecipanti saranno conferiti 10 crediti formativi per edizione.