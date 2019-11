Il miglior caso clinico dell'ortondonzia parla foggiano: è di Ilaria Capotosto, medico specialista di San Severo

Ilaria Capotosto, medico specialista in ortodonzia di San Severo che vive a Milano, ha ricevuto il prestigioso premio al 'Primo Italian Summit Invisalign' nella cerimonia che si è svolta al Lingotto di Torino. Alla dott.ssa Capotosto è stato assegnato il riconoscimento come miglior caso clinico presentato alla commissione composta dai maggiori esperti dell’ortodonzia italiana. Sono stati 1200 i presenti, gli iscritti, tra medici e personale di staff.

Il progetto è denominato ‘Labrador’: si tratta di medici più esperti che danno supporto a colleghi che hanno approcciato all’Invisalign. “Siamo un po’ dei tutor – dice la Capotosto - che aiutano a migliorare la tecnica ai medici meno esperti. L’evoluzione dell’ortodonzia, ormai, va verso tecniche più confortevoli ed estetiche per il paziente e l’apparecchio Invisaling è legato proprio a questo concetto. Abbiamo partecipato al progetto del ‘digitalbooklet’, del ‘libro digitale’ che ha raccolto il tutto e che è stato seguito e impostato con dei criteri scientifici dalla scuola di specializzazione di Roma-Tor Vergata. Al summit Invisalign, che si è tenuto la scorsa settimana hanno premiato i migliori sei casi clinici, tra cui il mio. La cerimonia è stata presentata da Cristina Parodi a cui ho riferito di essere orgogliosamente di San Severo!”.

“A Ilaria Capotosto – aggiungono il sindaco Miglio e l’assessore Venditti – facciamo pervenire i nostri rallegramenti e quelli dell’intera Amministrazione Comunale per questo importante premio, foriero di nuovi ulteriori riconoscimenti in campo professionale. Ilaria Capotosto è una dei tanti nostri figli che si stanno distinguendo in Italia e nel mondo per le proprie capacità lavorative e di studio. Siamo certi che saprà farsi ancora apprezzare e, perché no, mettere al servizio anche della nostra comunità le proprie esperienze e capacità. Intanto i migliori auguri, estensibili anche ai genitori ed alla famiglia”.

Ilaria Capotosto si è laureata nel 2012 in Odontoiatria e protesi dentaria all’Università 'Gabriele D’Annunzio' di Chieti-Pescara, con il massimo dei voti e menzione accademica e si è poi specializzata, sempre a Chieti, nel 2016.