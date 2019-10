"Nonno Ascoltami!": torna la campagna di controlli gratuiti dell'udito

Tutto pronto anche quest’anno per il tour di “Nonno Ascoltami! - L’Ospedale in piazza”, la campagna di controlli gratuiti dell’udito, promossa dall’omonima Onlus, che per il decimo anno consecutivo porta il tema della prevenzione dei disturbi uditivi in tutta Italia.

L’evento si svolgerà a Barletta, Gravina (domenica 6 ottobre), Bari (domenica 13 ottobre), Brindisi, Foggia, Lecce (domenica 20 ottobre), dalle ore 10 alle ore 19.

La campagna sarà presentata alla stampa giovedì 3 ottobre, alle ore 9.30, alla Sala Stampa Presidenza, in Lungomare Nazario Sauro, 31.

Interverranno:

- Giovanni Gorgoni, Direttore Generale dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute e il Sociale della Regione Puglia

- Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Promozione Salute Puglia

- Francesca Bottalico, Assessore al Welfare Comune di Bari

- prof. Nicola Quaranta, Direttore UO di Otorinolaringoiatria - Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi “Aldo Moro” Bari

- dott. Michele Barbara, Direttore UOC di Otorinolaringoiatria - Presidio Ospedaliero “Mons. Dimiccoli” Barletta

- dott. Michele Raguso, Direttore reparto di Otorinolaringoiatria - Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” Gravina

- dott. Domenico Petrone, Direttore UOC di Otorinolaringoiatria - Ospedale “Di Venere” Bari

- dott. Emanuele Scarano, Direttore reparto di Otorinolaringoiatria - Ospedale “A. Perrino” Brindisi

- dott. Silvano Vitale, Dirigente medico UO di Otorinolaringoiatria - “Ospedale Vito Fazzi” Lecce

- dott. Antonio Palumbo, Direttore reparto UO di Otorinolaringoiatria - “Ospedale Vito Fazzi” Lecce

- prof. Michele Cassano, Direttore cattedra e UOC di Otorinolaringoiatria - Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali riuniti Foggia

- dott. Vito Russo, Direttore UO di Otorinolaringoiatria - Ospedale “G. Tatarella” - Cerignola (Fg)

- dott. Aurelio D’Ecclesia, Responsabile UO di Otorinolaringoiatria - “Casa sollievo della sofferenza Opera di Padre Pio” - San Giovanni Rotondo (Fg)

- dott. Rocco Pio Ortore, Dirigente medico UO di Otorinolaringoiatria - “Casa sollievo della sofferenza Opera di Padre Pio” - San Giovanni Rotondo (Fg)

- Mauro Menzietti, fondatore “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus”

- Antonio Lauriola, coordinatore referenti scientifici “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus”

- dott. Paolo Petrone, referente scientifico “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus”

- Partner tecnici: Antonio De Tullio (Istituto Acustico Bari), Chiarida Sacco (Audifon), Palmiro D’Amico (C.A.I.), Silvia Scialanca (Widex), Angelita Angelini (Cochlear). (com.)