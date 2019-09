Michael Schumacher, amico di famiglia contattò Casa Sollievo della Sofferenza per sapere se si poteva fare qualcosa

All'Ansa parla il direttore scientifico dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, Angelo Vescovi,

Come riporto l'Ansa nazionale nella rubrica 'Salute e Benessere', 5 o 6 anni fa il direttore scientifico dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza sarebbe stato contattato da una persona che conosceva la famiglia di Michael Schumacher che gli avrebbe chiesto se si poteva fare qualcosa "ma poi non se ne fece più nulla" si legge.

Per il prof. Angelo Vescovi un intervento sperimentale con staminali su una persona in coma "come quello a cui probabilmente è sottoposto" l'ex pilota della Ferrari e pluricampione del mondo di Formula 1, "è stato tentato qualche anno fa in Italia"