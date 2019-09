Medicina del dolore: i Riuniti di Foggia centro di eccellenza nel trattamento della terapia antalgica

In attesa dell'appuntamento in piazza del prossimo 28 settembre (a Foggia, stand informativi lungo Corso Vittorio Emanuele), sono due le novità che accompagneranno la Giornata dedicata alla lotta contro il Dolore. "Quest'anno abbiamo due forti novità", spiega il dott. Consoletti. "La cosa più importante è che è stata attivata la rete di terapia antalgica in Puglia, suddivisa in tre aree vaste (nord - centro - sud) e che vede Foggia come come centro hub, ovvero centro di eccellenza nel trattamento della terapia antalgica. L'altra novità - conclude - è che dal prossimo mese, grazie alla disponiilità della direzione strategica dell'azienda avremo modo di potenziare il personale dedicato all'offerta sanitaria isorisorse"