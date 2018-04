VIDEO | Operazioni live e nuovi approcci terapeutici: i 'Riuniti' tra i centri di riferimento nella chirurgia urologica

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E’ iniziata ieri e proseguirà nella giornata di oggi l’evento ‘Uroginecologia’ 2018, terza edizione della masterclass organizzata dal prof. Giuseppe Carrieri, direttore della clinica Urologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria dei Riuniti di Foggia.

Un evento importante perché consente di trattare temi di ampia rilevanza sociale come quelli dell’incontinenza urinaria femminile e del prolasso urogenitale, patologie che colpiscono tantissime donne in Italia e nel mondo, ma per le quali la medicina sta offrendo delle risposte terapeutiche sempre più incisive ed efficaci.

Nel corso del congresso, ospitato dalla sala Turtur, oltre agli interventi dei relatori, sono stati eseguiti in diretta dalle sale operatorie dei ‘Riuniti’ diversi interventi di chirurgia urologica atti alla correzione del prolasso urogenitale e dell’incontinenza urinaria.

Tra le novità assolute di questa terza edizione, anche il collegamento con l’Universitàù di Wake Forest (negli Stati Uniti) dove sono stati eseguiti interventi di chirurgia videotrasmessi in diretta satellitare. Un modo per confrontare anche i diversi approcci scientifici alle patologie.

Un evento unico, come ha rimarcato anche il Direttore del Policlinico Vitangelo Dattoli, che proietta i Riuniti e il complesso di Urologia Universitaria tra i centri di riferimento nel panorama scientifico italiano.