Quando un massaggio cardiaco può salvare la vita: "Perché restare a guardare?"

Intervenire prontamente in caso di arresto cardiaco, possibilmente entro i primi 4 minuti dall’attacco, può salvare una vita umana. Si è calcolato che imparare a farlo a scuola potrebbe apportare un beneficio all’intera società, riuscendo a salvare circa 15.000 persone l’anno nel nostro paese. E’ attiva dal 2016 la campagna di sensibilizzazione “Perché Restare a Guardare” è l’informativa di Primo Soccorso promossa dalle Associazioni ITALY HEART’ (ASPA “Associazione Samaritana Pubblica Assistenza” di San Giovanni Rotondo FG / BISANU Onuls)



Scopo dell’iniziativa è la divulgazione delle manovre di rianimazione cardio-polmonare con defibrillatore in caso di arresto cardiaco e delle manovre di disostruzione delle vie respiratorie nell’adulto, nel bambino e nel lattante. la diffusione su larga scala delle conoscenze ed abilità in BLSD è in grado di generare quel passaparola necessario affinché più persone possibili vengano a conoscenza dell’esistenza di corsi di BLSD e questo possa creare una maggiore ricaduta in termini di apprendimento su tutta la società.



La campagna di sensibilizzazione “Perché Restare a Guardare” è partito da Carlo Miscio ed Enzo Esposito nel gennaio 2016 con la formazione di una squadra di istruttori BLSD accreditati American Heart Association dell’ASPA (oggi ITALY HEART) e ha già coinvolto Enti Pubblici e Privati, Istituti Scolatici, Associazioni Sportive ecc…

ITALY HEART (ASPA E BISANUM) ha divulgato le proprie conoscenze salvavita a tutte le classi dalle prime alle quinte di tutti gli istituti superiori sfruttando le ore di educazione fisica di ogni classe. Oltre agli allievi si sono organizzati alcuni incontri anche con i docenti e personale ATA degli istituti Anche quest’anno Il centro di Formazione sarà nuovamente presente e gratuitamente nelle aule per continuare a diffonde il sapere delle procedure Salvavita

Meta del gruppo ITALY HEART è di diffondere la campagna di Sensibilizzazione “Perché restare a guardare” anche in tutte le altre città .

Per informazione sulla campagna di sensibilizzazione “Perché Restare a Guardare” nella tua Città potete contattare l’Associazione al cell. 3803614553 per e-mail a italyhear@tim.it / aspaemergency@gmail.com

