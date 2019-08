Dai Monti Dauni il Mammomobile si sposta sul Gargano: una settimana di screening gratuiti a Vieste

A partire dalle ore 9,00, il camper sosterà in piazza Kennedy dove, ogni giorno, sessanta donne in età compresa tra 50 e 69 anni (e quindi nella fascia di età prevista per gli screening) che hanno ricevuto l’invito della ASL, potranno effettuare una mammografia gratuita per lo screening del tumore alla mammella