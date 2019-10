Il Mammomobile si sposta a Monte: screening gratuiti nel camper itinerante dell'Asl

“Ottobre è il mese rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno e promuoviamo due iniziative: lo screening gratuito alla mammella attraverso il mammomobile dell’ASL e illumineremo di rosa per l’intera settimana il nostro Castello” - spiega l’Assessore al Welfare della Città di Monte Sant’Angelo, Agnese Rinaldi. “La prevenzione è per sempre” infatti, recita lo slogan della campagna per la promozione dello screening del tumore alla mammella promossa dall’ASL Foggia che si è avvalsa della collaborazione di CittadinanzAttiva e per la tappa di Monte Sant’Angelo del sostegno e del patrocinio dall’Assessorato al Welfare. La campagna sarà presentata venerdì 25 ottobre e il camper sosterrà in Piazza Giovanni Paolo II il 5 e il 6 novembre.

Venerdì 25 ottobre, infatti, alle ore 17 nella Sala conferenze della Biblioteca comunale “Ciro Angelillis”, si terrà la giornata di sensibilizzazione e presentazione; interverranno: il Sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo, per l’ASL Foggia il Direttore sanitario Antonio Nigri e l’oncologo Massimo Lombardi, per l’Associazione CittadinanzAttiva il segretario regionale Matteo Valentino e l’oncologo Roberto Saccozzi.

Martedì 5 e mercoledì 6 novembre, invece, le donne che avranno ricevuto l’invito dall’ASL potranno effettuare una mammografia gratuita nel “mammomobile”, il camper itinerante dell’ASL Foggia che sosterà in Piazza Giovanni Paolo II.

Inoltre, fino a domenica 26 ottobre, il Castello Normanno-Svevo-Aragonese di Monte Sant’Angelo si illuminerà di rosa per ricordare l'importanza della prevenzione e sostenere la ricerca sul cancro al seno.

