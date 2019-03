Obesi, diabetici e ipertesi a rischio malattie renali, Foggia è centro di riferimento in Puglia. Il dott. Grandaliano: "Importante lo stile di vita"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Mentre presso l’Ipercoop della Mongolfiera di Foggia, è stato installato un punto informativo rivolto a tutta la popolazione, con medici nefrologi e infermieri che hanno dato informazioni sul tema della prevenzione e della cura delle malattie renali. Come riferito a FoggiaToday dal prof. Giuseppe Grandaliano, per scoprire se si è affetti dalla malatta, cosiddetta anche "killer silenzioso", è necessario misurare la pressione arteriosa, effettuare un esame delle urine, dosare la creatinina nel sangue, eseguire un’ecografia renale. Sono a rischio gli adulti con più di 60 anni, gli ipertesi, i diabetici, gli obesi, chi ha familiarità per malattie renali e chi abusa di anti-infiammatori.”