A Lucera nasce il primo centro alzheimer 'Il tempio dei ricordi'

Appuntamento d’eccellenza domani, 20 giugno, a Lucera, per la nascita del primo centro distrettuale di Alzheimer. L’inaugurazione avverrà alla presenza degli assessori regionali Leo Di Gioia e Raffaele Piemontese.

Sarà il sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, a portare i saluti dell’amministrazione comunale di Lucera. Aprirà i lavori il direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale della provincia di Foggia, Vito Piazzolla.

Il Centro nasce da un’idea del Presidente della Cooperativa Onlus Keres, Mario Ricotta, e dalla esigenza di collocare a Lucera un punto diurno all’avanguardia per i pazienti affetti dal morbo di Alzheimer.

La mission è quella di dare una risposta concreta ai sempre più complessi bisogni assistenziali, assicurando alla persona una condizione di vita il più possibile dignitosa, mediante la promozione ed il sostegno all’autonomia, evitando quanto più possibile situazioni di emarginazione sociale e di allontanamento dal proprio contesto familiare.

L’appuntamento è per domani alle ore 17,30 a Lucera in P.zza San Giacomo per l’inaugurazione del Centro Alzheimer "Il tempio dei ricordi".