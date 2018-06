Tumore alla prostata sesta causa di morte: la Lilt lancia il 'percorso azzurro' dedicato all'oncologia maschile

Vergogna, pudore, riservatezza. Ci sono molte ragioni per cui di certe malattie non si parla volentieri. Soprattutto se colpiscono gli uomini, in genere restii a parlare della propria salute. Figuriamoci se si tratta di patologie oncologiche che colpiscono gli organi della sfera genitale. Per contrastare questa “disinformazione” e promuovere la prevenzione del tumore della prostata, del pene e dei testicoli, la Lega Italiana Tumori (Lilt) lancia la “prima giornata nazionale prevenzione uomo”, il 14 giugno, accompagnandola con il “Percorso Azzurro – LILT For Men”, una campagna di informazione per diffondere la cultura della prevenzione anche nella popolazione maschile.

Dati alla mano si scopre che il tumore alla prostata è la 6^ causa di morte per gli uomini in tutto il mondo, ma tendenzialmente la prima per incidenza, essendo aumentata l’aspettativa di vita e, seppure più rari, il tumore al testicolo e il carcinoma del pene mietono comunque centinaia di vittime. La prevenzione passa prima di tutto attraverso lo stile di vita, che deve essere all’insegna dell’alimentazione equilibrata, del movimento e dell’astensione dal fumo; e in secondo luogo dal non sottovalutarne i sintomi.

In ogni caso, l’informazione può fare la differenza: se gli uomini conoscono queste malattie, saranno più attenti a non assumere comportamenti che mettono a rischio la loro salute e non sottovaluteranno alcuni segnali. “La prevenzione e la diagnosi precoce oggi guariscono oltre il 60% dei casi di cancro” afferma Francesco Schittulli, presidente Lilt nazionale. “Intensificando le campagne di sensibilizzazione potremmo arrivare ad una guaribilità già oggi superiore all’80%”.