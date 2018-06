VIDEO | Il prezioso lavoro dell'Istituto Zooprofilattico, l'ente di ricerca eccellenza di Foggia e della Puglia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Quello di Puglia e Basilicata (la cui sede pugliese è a Foggia) è diventato negli anni centro di referenza nazionale per l'antrace (ricorderete tutti l'attacco terroristico alle Torri Gemelle, in Usa) e per la radioattività (a partire dalla tragedia di Chernobyl). In questi giorni l'IZS è impegnato sul fronte Seu (ne riferiamo in altro articolo-video). Siamo entrati in quel mondo con le nostre telecamere per capire chu sono, come lavorano e quale apporto fondamentale danno alla comunità e al Paese.