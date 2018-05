VIDEO | Apre la palestra 'Sport Terapia', spazio innovativo per prevenire e combattere le malattie multifattoriali

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nell’ambito della terza edizione del Festival della Ricerca e dell’Innovazione dell'Università di Foggia, questa mattina è stata inaugurata la palestra di 'Sport Terapia'. In un momento storico in cui la sedentarietà giovanile e non è la prevalente causa di diversi disturbi fisici, l’Università di Foggia la combatte con quella che si può definire una vera e propria “biotecnologia per la salute”. Curare, ma soprattutto prevenire, le malattie multifattoriali, ossia quelle malattie che dipendono sia da fattori ambientali che da fattori genetici.

Una palestra dotata delle più moderne strumentazioni elettromedicali, fondate sull’esercizio fisico che si avvale dell’operato di medici dello sport e figure professionali, specificatamente competenti. A capo del reparto, situato nel plesso di Nefrologia degli Ospedali Riuniti di Foggia, il prof. Giuseppe Cibelli. Al suo fianco, il prof. Giovanni Messina e la dottoressa Anna Valenzano.