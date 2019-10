'Il Cuore Foggia' scende in campo per la lotta contro il tumore al seno

Parte la lunga volata rosa. Tutto pronto a Foggia per la “Maratona in rosa”, la corsa di solidarietà delle donne per le donne che si svolgerà sabato 19 ottobre a Parco San Felice in occasione dell’“Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del cancro del seno.

La manifestazione ludico-motoria, organizzata da Il Cuore Foggia, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è finalizzata a sottolineare l’importanza dell’anticipazione diagnostica che, grazie a controlli periodici e regolari, permette di sconfiggere il cancro della mammella nel 90% dei casi. L’iniziativa rappresenta un atto di solidarietà per testimoniare la vicinanza alle donne che lottano per un tumore al seno.

La Maratona partirà alle ore 10.00 da Parcocittà e proseguirà con due giri del parco, con la compagnia dei Clown Dottori che contribuiranno a rendere la manifestazione più allegra. Concluderà l’iniziativa ludica il sorteggio con premi in palio messi a disposizione da vari sponsor, tra i quali Eurocoppe, Profumerie Gattullo, Farmacia Santino, Informatica Discount, Profumeria Tomaiuolo, Hair Touch Parrucchieri, Abbigliamento Outsider Moda.

I partecipanti alla Maratona dovranno indossare una maglietta rosa e ritirare un biglietto numerato al momento dell’iscrizione; il ticket permetterà, con la donazione simbolica di un euro, di partecipare all’estrazione dei premi. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di termocuffie per la chemioterapia.

All’iniziativa collaborano ERA sezione Foggia, Radio Club Marconi, con l’impegno attivo della presidente Miria Spadaccino, Foggia Social Club, ERA Ambiente per la Safety, La Nuova Misericordia per il supporto sanitario, Gama e Andos.

La giornata della prevenzione de Il Cuore proseguirà nel pomeriggio nel Chiostro di Santa Chiara, dalle ore 16.30 alle 19.00, con un salotto culturale dal titolo “Un Nastro Rosa e un Naso Rosso”, con il patrocinio del Comune di Foggia, del Policlinico di Foggia e dell’Unifg – facoltà di Medicina e Chirurgia.

Interverranno Marcello Di Millo, senologo responsabile Breast Unit; Maurizio Di Bisceglie, dirigente medico del reparto di Oncologia; Antonio Cinquesanti, Dirigente medico Anestesia e Rianimazione; Raffaele Ivan Cincione, medico specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche, ricercatore e docente dell’Università di Foggia; Antonio Petrone, psicologo oncologico; Loreta Ricotta, estetista oncologica; Betta Valeri dell’ANDOS e Maria Rutigliano di GAMA. Madrina del convegno sarà Flora Baldi, giornalista e conduttrice televisiva.

La location del Chiostro di Santa Chiara, in occasione dell’evento, sarà colorata di rosa con luci, palloncini e fiori grazie all’organizzazione de Il Grande Cuore eventi e all’omaggio floreale de Il Giardino del Conte.

All’iniziativa hanno contribuito altre realtà associative come ERA, ERA Ambiente, ERA Cisa, Radio Marconi, Foggia Social Club.