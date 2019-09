A Foggia si parla "apertamente" dell'Alzheimer

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

In occasione della XXVI Giornata Mondiale dell'Alzheimer, l'associazione 'Santa Rita' di Foggia organizza per sabato e domenica prossimi (28 e 29 settembre) l’open day “Parliamone apertamente”, presso il Centro Commerciale Mongolfiera a Foggia, dalle ore 9,30 alle ore 20,00.

Le giornate hanno la finalità di far conoscere una malattia che assume di anno in anno proporzioni allarmanti e sono dedicate soprattutto ai familiari dei pazienti. Tutti coloro che sono interessati potranno mettersi in contatto con la segreteria dell’Associazione (sita preso l’Opera Don Uva in via Lucera a Foggia) chiamando al numero telefonico 0881/748824 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19.

L’associazione Alzheimer Italia Santa Rita' di Foggia ha da pochi giorni nominato il nuovo presidente, dott. Mario Alfonso Gentile. Al suo fianco è stato nominato come vice la dott.ssa Clementina Marino, segretario sig.ra Rosa d’Onofrio, tesoriere dott.ssa Cecilia Grossi e Presidente onorario dott. Vincenzo Cipriani. Completano il direttivo i consiglieri dott. Michele Iasottile, dott.ssa Lucia La Torre, avv. Mia Scarimboli, dott.ssa Marisa Zingrillo, dott. Francesco Vittorio.