Terapia del dolore, medici in piazza per informare: "Molti pazienti non sanno di avere il diritto di potersi curare"

"Per noi è fondamentale incontrare quelle fasce di popolazione che rinunciano a trattare il dolore perchè non sanno a chi rivolgersi o perchè non sanno nemmeno di avere diritto di curare il dolore come sintomo a sé stante, indipendentemente dalla patologia di cui soffrono". Così la prof.ssa Gilda Cinnella, direttrice S.C. Universitaria di Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e terapia antalgica degli Ospedali Riuniti di Foggia.

"La medicina del dolore è importantissima", continua. "Ho sempre creduto nella necessità di potenziare la struttura che si occupa di moltissimi pazienti ambulatoriali, ma che segue anche pazienti interni dell'ospedale, con attività di tipo clinico e con attività di tipo interventistico estremamente complesse", continua. Informare, sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca scientifica sono gli obiettivi della giornata "Cento Città contro il Dolore", che si terrà a Foggia, il prossimo 28 settembre, presso l'isola pedonale cittadina.

In cambio di un sacchetto di noci (simbolo dell'iniziativa) sarà possibile effettuare una donazione destinata alla Fondazione Isal e alla ricerca sul tema. "Perchè tanto sappiamo, ma tanto ancora c'è da fare", precisa invece la dott.ssa Nicoletta Di Francesco, dir. med SSVD Medicina del Dolore a Foggia. "Per questo, abbiamo organizzato un congresso (venerdì 27 settembre, presso l'Hotel Cicolella, a Foggia), un focus sul piede diabetico. Una delle complicanze più importanti di questa patologia cronica, infatti, è l'ischemia degli arti inferiori, che destina i pazienti all'amputazione degli arti stessi. L'applicazione di tecniche antalgiche interventistiche, invece, consente il salvataggio degli arti nel 70% dei casi