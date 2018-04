Ginnastica dolce, ancora pochi giorni per iscriversi all’attività gratuita ada-uilp

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

C’è tempo fino al 14 aprile 2018 per iscriversi alle attività di ginnastica dolce per over 60 organizzata dall’ADA Daunia (Associazione per i diritti degli anziani) in collaborazione con la Uilp di San Severo. La partecipazione è completamente gratuita. L’attività avrà la durata di 12 ore e sarà tenuto presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Latin Style Accademy”, in via Ercole 16 a San Severo dagli insegnanti Emanuele Vegliato e Angelo Preti e dal Fisioterapista Serena Pistillo. “Questa attività gratuita rappresenta il primo tassello di un impegno concreto che ADA e Uilp intendono mettere in campo a favore di una fascia della popolazione fondamentale ma troppo spesso trascurata: quella degli over 60. Mentre il Paese invecchia, il welfare e la rete di protezione sociale s’indeboliscono progressivamente. Il nostro intento è quello di mettere in atto una serie di misure per tentare di invertire la rotta”, afferma Ersilia De Finis, responsabile dell’area “Subappennino-Gargano” della Uilp. Per info e prenotazioni: 3312013994