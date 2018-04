Foggia, nuovi orizzonti di cura: l'Ordine dei Medici lancia lo sportello "Medicina e Genere"

Nasce, a Foggia, lo “Sportello Salute e Genere”, che sara attivo - a partire dal 22 aprile - sul sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia. Il Ministero della Salute, infatti, ha disposto che annualmente il 22 aprile (data di nascita del premio Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini), si celebri la Giornata Nazionale dedicata alla Salute della Donna. Ed è proprio in questa data che partirà lo sportello, a cura della Commissione Medicina di Genere, istituita presso lo stesso Ordine.

Obiettivo della Commissione Medicina di Genere dell’OMCeO-Foggia è quello di diffondere la cultura del “Genere come determinante di salute” sia tra i medici che nel territorio: applicare una prospettiva di genere in Medicina significa contribuire a realizzare una nuova condizione di salute che, accanto alle differenze biologiche, considera altre variabili, quali l’ambiente, lo status socio-economico-culturale e la dimensione relazionale della persona, allo scopo di garantire a tutti, uomini e donne, cure appropriate e personalizzate nell’ottica di una reale equità delle prestazioni sanitarie. Lo “Sportello Salute e Genere” vuole dare il via ad una linea diretta di comunicazione tra cittadino ed esperti di diversi settori e specialità mediche riguardo a come prendersi cura della propria salute: alle domande, inviate via e-mail all’indirizzo: SportelloSaluteGenere@omceofg.it verranno date risposte scientifiche valide su cui fare affidamento. Ogni mese, per i prossimi undici mesi, sarà proposto un argomento diverso: il primo sarà la bronco pneumologia e alle relative domande risponderà la professoressa Maria Pia Foschino, Ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia.