A Foggia l'Ordine delle Professioni sanitarie: "Contro l'abusivismo, a garanzia della tutela del cittadino"

Fisioterapisti, tecnici di radiologia e di laboratorio, dietisti, educatori professionali. Ma anche tecnici della prevenzione, podologi, igienisti dentali e logopedisti. Queste e altre professioni sanitarie sono oggi riunite in un Ordine professionale a tutela del cittadino. Lo scopo è garantire la qualità delle prestazioni sanitarie fornite ai pazienti e combattere l'abusivismo, ovvero proteggere la salute degli utenti che si rivolgono a professionisti non qualificati.

In Provincia di Foggia sono circa tremila coloro che hanno conseguito una laurea in una delle professioni suddette. Venerdì 30 novembre, alle ore 18.00, presso la Sala Energia dell'Amgas, a Foggia, il primo incontro, che rappresenterà anche una prima occasione per conoscersi e collaborare insieme.