Malati e diversamente abili: dalla fondazione dei Monti Uniti soldi per ambulanze e attrezzature mediche

Da questa mattina, sul sito della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, è disponibile per il download il bando 2018 per l'acquisto di ambulanze, autofurgoni o attrezzature per il loro corredo, l'iniziativa annuale promossa dall'istituzione di via Arpi finalizzata alla realizzazione di progetti destinati all’aiuto di malati o persone diversamente abili.

Pubblicato dalla Fondazione per il diciassettesimo anno consecutivo, il bando è come sempre riservato ad Onlus, organizzazioni o associazioni di volontariato, senza fini di lucro, operanti stabilmente nel territorio della provincia di Foggia da almeno tre anni e prevede uno stanziamento complessivo di 40.000 euro.

Le domande (in busta chiusa e con l’indicazione “Bando autofurgoni attrezzati”) dovranno essere presentate o fatte pervenire (farà fede la data di spedizione apposta con il timbro postale) presso la sede amministrativa della Fondazione dei Monti Uniti, sita in Foggia alla Via F. Valentini Vista n.1, entro le ore 12.00 del 15 giugno 2018. Il bando in versione .pdf è on-line sul sito della Fondazione, sezione Bandi.