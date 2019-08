Aperture straordinarie per l'Avis di Foggia: "Donate! Salverete tante vite umane"

Aperture straordinarie per l'Avis Comunale di Foggia: il centro trasfusionale degli Ospedali Riuniti resterà aperto - in via, appunto, straordinaria - anche giovedì 22 e giovedì 29 agosto, dalle 16 alle 19.

"Una grande occasione per un gesto di solidarietà quanto mai utile", spiegano dall'Avis. "Contrariamente a quanto accade nel resto dell'anno, agosto 2019 ha visto un netto calo delle donazioni. Ci appelliamo al consueto senso di solidarietà dei foggiani e li esortiamo a compiere un gesto importantissimo per salvare tante vite umane".