Diabete, cure per migliaia di utenti con "competenza e professionalità": riconoscimento per l'unità di Endocrinologia di Casa Sollievo

L'unità di Endocrinologia di Casa Sollievo della Sofferenza è stata riconosciuta dalla Regione Puglia centro di 2° livello per la gestione delle tecnologie del diabete. «Si tratta di un riconoscimento – spiega Salvatore De Cosmo, diabetologo e direttore del Dipartimento di Scienze Mediche – che deriva dall'impegno dei nostri diabetologi, che in questi anni hanno assicurato assistenza competente e professionale a migliaia di utenti affetti da diabete, in particolare a quelli affetti da diabete di tipo 1, cioè insulino-dipendente». I nuovi dispositivi, microinfusori di insulina e dispositivi per il monitoraggio migliorano il controllo glicemico, prevengono le complicanze e migliorano la qualità della vita.