E' di Casa Sollievo della Sofferenza il team che punta all'eliminazione dell'epatite C nel mondo

Come si legge sulla pagina Facebook di Casa Sollievo della Sofferenza, l’Unità di Epatologia dell’IRCCS ha varato un progetto per l’eliminazione dell’epatite C (HCV) nella popolazione generale per raggiungere l’obiettivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, di eliminarla entro il 2030. Saranno sottoposti a screening, ed eventualmente presi in carico per il trattamento antivirale, tutti i pazienti che verranno ricoverati in ospedale nel corso del 2020.

"La percentuale di soggetti consapevoli di essere infetti risulta in alcuni contesti socio-economici non superiore al 20%. Per cui, all’ammissione al ricovero, è più facile che si scopra l'infezione che, nella maggior parte dei casi, decorre asintomatica per svelarsi solo in presenza dei sintomi di una malattia ormai avanzata"