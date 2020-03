Famiglia dona macchinario per la rianimazione del Tatarella: è un sistema di monitoraggio emodinamico avanzato

È arrivato a destinazione oggi, in tempi record, il sistema di monitoraggio emodinamico avanzato Mostcare donato dalla famiglia Labia all'ospedale Tatarella di Cerignola. Lo ha annunciato il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione, Dario Galante. Angelo Labia e la moglie, l'imprenditrice Daniela Cerullo, entrambi cerignolani, con un'azienda agricola e dei B&B in città, hanno contattato il primario per chiedere cosa servisse urgentemente e si sono attivati per l'acquisto del macchinario. Hanno scelto di rendere pubblica la donazione nella speranza di innescare una gara di generosità. "Il nostro ospedale necessita di un grande aiuto da parte di tutti noi - è l'appello di Angelo Labia - Spero che il nostro gesto sia di esempio per tutta la nostra comunità".

Non si sono fermati e hanno organizzato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme "Donazioni per ospedale Cerignola". Il prossimo acquisto sarà un defibrillatore AED semiautomatico. "Ringrazio immensamente i coniugi Labia per questo straordinario atto di generosità nei confronti della Rianimazione di Cerignola e tutti coloro che vorranno aiutare i reparti in prima linea per la lotta contro questo terribile pandemia - ha detto il direttore Dario Galante - È anche il caso di ricordare che attrezzare una rianimazione con moderne tecnologie ha un significato importantissimo: significa assicurare un’assistenza d’avanguardia anche per il futuro. Il Coronavirus passerà ma rimarranno la città e suoi cittadini che devono poter contare su un ospedale efficiente non solo per le urgenze quotidiane ma anche per le incognite future che potrebbero affacciarsi nuovamente e che ci troveranno pronti".

