A Foggia donate cuffie ipotermiche per le donne sottoposte a chemioterapia: riducono la caduta dei capelli

"La serata di sabato è motivo di orgoglio per tutte noi Innerine del club di Foggia: donare un sorriso alle donne sottoposte a chemioterapia è l'obiettivo che ci siamo proposte con il nostro service e crediamo di averlo raggiunto. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla festa e ancor di più grazie a chi ha dato il suo contributo pur non potendo essere fisicamente presente" commenta così il successo dell'evento di beneficenza "Progetto Donna - Donale un sorriso per continuare a brillare" organizzato dalla associazione Inner Whele Foggia della presidente Irene Bonassisa Campanella.

Obiettivo è quello di donare un sorriso alle donne sottoposte a chemioterapia. Con il ricavato verranno acquistate delle cuffie ipotermiche che riduce in maniera considerevole ed efficace la caduta dei capelli delle persone sottoposte a chemioterapia. L'azione refrigerante della cuffia diminuisce la temperatura del cuoio capelluto in modo omogeneo, agendo da vasocostrittore e preservando il bulbo pilifero in modo da evitare la caduta dei capelli.