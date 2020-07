Trattamento dell’Autismo: a Foggia torna il corso dell'associazione Il Girasole

L'Autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine del neuro sviluppo biologicamente determinato, con esordio nei primi tre anni di vita. Le aree prevalentemente interessate sono quelle relative all'interazione sociale, all'abilità di comunicare idee e sentimenti e alla capacità di stabilire relazioni con gli altri. Sebbene, allo stato attuale, non esiste una cura definitiva per questa sindrome, è scientificamente provato che interventi educativi, abilitativi e riabilitativi di tipo comportamentale ABA, basati sull’Analisi del Comportamento Applicata, precoci, intensivi abbiano un impatto più significativo sulla qualità della vita della persona con Autismo. Sulla base di questi presupposti torna il Corso di Formazione per Tecnici Comportamentali del Trattamento dell’Autismo ABA RBT, organizzato dall’associazione Il Girasole in collaborazione con la Cooperativa Bolla di Sapone in modalità FAD. Il corso per diventare Tecnico ABA- RBT con possibilità di tirocinio pratico supervisionato presso l'associazione Il Girasole, si svolgerà dal 26 a 30 agosto. L’ABA (Applied Behavior Analysis) rappresenta la metodologia che ha ricevuto maggiori evidenze scientifiche ed è raccomandata dalle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Dopo il successo del primo corso intendiamo offrire di nuovo l’opportunità di formarsi in maniera eccellente sulle figure che ruotano attorno alla vita dei bambini con Disturbo dello Spettro Autistico – spiega la Psicoterapeuta dell’associazione Il Girasole, Cristina Bubici -. E’ importante aiutare i nostri bimbi ad apprendere abilità e comportamenti sempre più adattivi e funzionali alle richieste dell’ambiente, e raggiungere una diminuzione dei comportamenti problematici”.

Il corso comprende in totale 2 Moduli di lezioni frontali (40 ore di didattica). Per maggiori informazioni chiamare al numero 345.3794976 o clicca qui: https://www.ilgirasolefoggia.it.