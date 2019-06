Corsi di formazione BLSD per sanitari e laici: presso il centro fisioterapico Body Planet di San Marco in Lamis

Il 1 luglio il centro fisioterapico Body Planet di San Marco in Lamis organizza un corso di formazione per la corretta gestione delle emergenge-urgenze BLS-D e BLSD-Pediatrico per gli operatori sanitari al costo di 60 euro dalle 8.30 alle 13.30).

Sei giorni prima, il 25 giugno, anche un corso di formazione per la corretta gestione delle emergenge-urgenze per i laici al costo di 50 euro dalle 15 alle 20 (per partecipare bisognerà aver compiuto minimo il 16esimo anno di età).

L'offerta formativa comprende corsi certificati dal Centro di Formazione I.R.C. (Italian Resuscitation Council) 'Accademia Foggiana delle Emergenze'.

BLSD è la sigla di Basic Life Support - early Defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce. Questo corso insegna a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione.

Info al 345.3025713 o 347.1548624