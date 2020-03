Coronavirus, ultimata la ristrutturazione di 'Torre Bianca': può entrare nel piano ospedaliero della Regione

"Oggi, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, ho inviato una nota al Presidente della Regione Puglia ed al Direttore Generale dell’ASL-Foggia, dott. Vito Piazzolla, per aggiornarli in merito alla ultimazione dei lavori di ristrutturazione della struttura socio-sanitaria di “Torre Bianca”, finanziati con fondi regionali. Ritengo che il “Piano ospedaliero corona virus Regione Puglia” possa includere anche “Torre Bianca”, che ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, per essere individuato come polo della rete socio-sanitaria che la Regione sta allestendo per il contrasto al coronavirus", è quanto dichiara il presidente della Provincia Nicola Gatta.

"Si tratta di un immobile ex ospedale che in passato ha ospitato i ragazzi affetti da Tracoma, di circa 5.000 mc, con un area di pertinenza, di 60.000 mq, in cui è possibile l’insediamento di servizi di interesse generale, tra cui strutture sanitarie tipo residenze socio-assistenziali assistite o similari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel “Piano ospedaliero coronavirus Regione Puglia” - spiega Gatta -, tra le strutture destinate ad ospitare “Ospedali COVID-19 post acuzie”, a mio sommesso parere, andrebbe inserita una struttura a servizio dell’area dei Monti Dauni Meridionali. Auspico vivamente, pertanto - che nell’assicurare il diritto alla salute, in maniera omogenea su tutto il territorio di Capitanata - all’interno della stesura definitiva del Piano, possa esserci “Torre Bianca “, che dista circa 40 km dall’ospedale di Foggia, e circa 40 km dall’ospedale di Cerignola ed è collocata in prossimità del Casello Autostradale A16 – Bari / Napoli".