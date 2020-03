Emergenza Coronavirus, niente panico: a Foggia parte il servizio di 'Supporto Psicologico' gratuito

Il Cuore Foggia ha istituito il Servizio di Supporto Psicologico gratuito, coordinato da Antonia Aspromonte, specializzata in Psicologia dell’emergenza e iscritta all’albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna. L’esperta risponderà al numero 329.6455628 per aiutare tutti coloro che vivono questa situazione d’emergenza e si trovano in un particolare stato psicologico.

“In una situazione di allerta - spiega la presidente dei nasi rossi, Jole Figurella - è indispensabile una limitata dose di paura (emozione primaria), anzi fondamentale per potersi attivare senza perdere di lucidità. Il problema è se non riusciamo a gestirla percependo il Coronavirus come un pericolo di vita a cui non c’è ancora soluzione: rischiamo di attuare comportamenti impulsivi, frenetici e irrazionali che portano poi al panico o all’ansia generalizzata. In alcuni soggetti si sviluppa l’ipocondria, eccessiva preoccupazione per il proprio stato di salute, che porta a percepire ogni minimo sintomo come un segnale di infezione da Coronavirus. O ancora, può verificarsi una degenerazione verso l’odio nei confronti dei presunti colpevoli stranieri o italiani che hanno scatenato il contagio”.

Per non parlare poi di tanti aspetti che portano effetti negativi sulla quotidianità, come l’ansia di recuperare mascherine difficili da reperire oppure il precipitarsi nei supermercati per paura di non trovare più nulla e poi magari ritrovarsi in luoghi chiusi e affollati. “Seguire le poche ma preziose indicazioni delle autorità sanitarie - sottolineano dall’associazione - richiede un minino di attivazione e concentrazione. Pertanto, il Servizio psicologico ha lo scopo di fornire le giuste indicazioni sui comportamenti da attuare”.

“Da diverse settimane - spiega Antonia Aspromonte - il nostro paese è investito da un’emergenza non solo sanitaria ma anche psicologica e sociale. Tale stato di emergenza richiede un cambiamento delle nostre routine quotidiane e dello stile di vita in generale. Il Servizio di Pronto Soccorso Psicologico si pone come obiettivo principale quello di favorire la comparsa e lo sviluppo di capacità funzionali di adattamento all’evento stressante. Il servizio è caratterizzato da molteplici finalità, come quella di alleviare e contenere il disagio espresso attraverso risposte emotive ‘normali’ ad una situazione ‘estrema e non normativa’, durante la prima fase di impatto".

"È inoltre finalizzato ad aiutare gli individui a riconoscere e potenziare le risorse personali utili per gestire l’evento e a recuperare le capacità decisionali e comportamentali adeguate. Diventa inoltre fondamentale - continua l’esperta - fornire informazioni realistiche ed efficaci di comunicazione e dare indicazioni comportamentali utili nella corretta gestione della situazione di emergenza. Tale servizio ha inoltre l’obiettivo di costruire aspettative realistiche di soluzione, di contenere reazioni emotive attraverso un immediato sostegno psicologico ed emozionale”. Il pronto soccorso psicologico de Il Cuore Foggia è rivolto ai cittadini, alle famiglie e a tutte le persone protagoniste di questo stato di emergenza internazionale.