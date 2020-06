Coronavirus, ipotetica seconda ondata in autunno. Lopalco a Radionorba: "Faremo tamponi a tutti i casi sospetti"

Come riporta l'Ansa, Pierluigi Lopalco, l'epidemiologo alla guida della tasck force della Regione Puglia sull'emergenza sanitaria da Covid-19, in un'intervista rilasciata a Radionorba ha riferito che "la rete dei laboratori è sufficiente" per garantire un numero sufficiente di tamponi e "fare ricerca attiva" di "eventuali nuovi contagi" attraverso il contact tracing.

Su una ipotetica seconda ondata di contagi in autunno, il professore dell'università di Pisa ha spiegato che la Puglia si starebbe attrezzando per ampliare la sua capacità diagnostica: "Faremo tamponi a tutti i casi sospetti, anche a quelli che potrebbero essere semplice influenza o simil influenza"