Coronavirus: in Puglia 100 test negativi. In caso di contagio sono pronti 195 posti letto (25 in isolamento). Le indicazioni

Segnalate ai medici di famiglia o alle strutture di prevenzione delle Asl il rientro a casa in modo tale da ricevere le istruzioni del caso, così da avere anche un monitoraggio degli spostamenti dal Nord al Sud.

La metodologia per prevenire l'insorgenza di focolai è quella di osservare con attenzione tutte le regole diffuse dal Governo e dalle autorità sanitarie.

La Puglia nell'ipotesi che ci sia un soggetto contagiato, farà entrare in azione la rete delle unità operative delle malattie infettive, che sono otto in Puglia. La rete consta di 195 posti letto dei quali 25 a pressione negativa e di isolamento. Il Policlinico di Bari hub dei laboratori.

Abbiamo effettuato ad oggi circa 100 test tutti negativi, dei quali solo 10 sono stati segnalati al ministero della Salute, ma sono risultati tutti negativi

Stamattina è stato ribadito che si tratta di una forma influenzale che non presenta caratteristiche di pericolosità diverse da quelle di una normale influenza. Non ci sono preoccupazioni sulla particolare forma del virus, che deriva essenzialmente da una circostanza che provo a chiarire: siccome si tratta di un ceppo che si aggiunge al normale picco influenzale c'è il rischio che un po' per la velocità di contagio e un po' per il sommarsi di due forme diverse di influenza ci possa essere un quantitativo di persone che si ammalano superiore al normale. Un certo numero di queste persone, normalmente più deboli di altri, purtroppo perdono la vita in Italia a prescindere dal coronavirus in migliaia per l'influenza ordinaria.

La preoccupazione è che il numero di malati possa improvvisamente crescere e mandare in tilt il sistema nazionale sanitario. Ci stiamo sforzando di spiegare agli italiani che il sistema sta funzionando nel limite delle sue possibilità.

Il tampone deve essere effettuato in determinati casi, tutte le volte che sono negativi non è detto che la malattia possa essere escluso: ci viene da zone che possono avere rischi potenziali, non fanno male ad essere cauti, a frequentare meno persone e ad evitare luoghi affollati. Non andate in Pronto Soccorso in maniera indiscriminata e non chiamate il 118 per avere informazioni.