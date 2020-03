Coronavirus: sanificato il comando del 115 e riorganizzati i turni, vigili del fuoco a scuola di prevenzione

Un ciclo di incontri di informazione-formazione in materia di epidemia da Coronavirus. E' l'iniziativa sostenuta dal vicario del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, ing. Farina (stante l'assenza per malattia del comandante).

L'ingegnere ha organizzato degli incontri, con tutte le misure precauzionali del caso, per mettere in rete il personale dei vigili del fuoco, operativi e amministrativi, ed il pool ufficio sanitario diretto dal dottor Vincenzo Sgarro, in qualità di medico incaricato ed esperto medico legale.

I tre incontri si sono svolti nella piazza antistante il comando di via Fraticelli e hanno visto operatori e medico relatore confrontarsi sulle varie tematiche legate all'incolumità degli operatori e sui pericoli dei vari scenari di intervento nel quale il personale è chiamato ad intervenire.

Il Ministero degli interni e la Direzione generale dei Vigili del Fuoco hanno impartito, con circolari quasi giornaliere, le varie modalità operative che a volte si scontrano con la realtà di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuali. Gli incontri sono stati tesi ad una migliore organizzazione e ad evitare che ci possano essere situazione che mettano a rischio - non operativo ma di contagio - degli stessi operatori.

Un ruolo chiave è affidato alla centrale operativa, che funge da triage, per i tipi di intervento e se questi presentano contatti con utenti, tipo apertura porte, soccorso per incidenti stradali e simili, nei quali le squadre in partenza utilizzano due mezzi, in uno dei quali vengono indossati i DPI (dispositivi di protezione individual) a prevenzione di eventuale contagio, i restanti utilizzano i DPI in dotazione, salvo scenari di intervento che richiedano altre procedure.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto, è stata eseguita la procedura di sanificazione del comando dei mezzi con periodicità ravvicinata, è stata riorganizzata la turnistica con orario di 24 ore al fine di ridurre la promiscuità e cambi frequenti, ed altre criticità emergenti con il continuo evolversi del momento critico. L'iniziativa è stata una nuova esperienza ed un nuovo modo di approcciarsi alle tematiche in continua evoluzione, rientrando nel quadro della formazione-informazione, prevista dalla legge 81/08, mai attuale come in questi momenti.