Riecco i test sierologici ai Riuniti: per scoprire chi è entrato in contatto con il Covid anche in forma asintomatica

Questa mattina presso il policlinico Riuniti di Foggia è partita la seconda fase dello screening sierologico dei dipendenti (personale sanitario e non) avviato per verificare la persistenza o meno di immunoglobine sieriche IgM e IgG che identificano gli anticorpi in chi è entrato in contatto con il Covid-19 anche in forma asintomatica.

Questa nuova tornata si concentrerà su 61 dipendenti - meno del 2% - che nella prima fase dell'indagine sierologica avevano evidenziato la presenza di anticorpi con l'intento di verificare se questi ultimi - a distanza di 60 giorni - siano tuttora presenti e in quali quantità per stabilire un quadro chiaro di possibile risposta immunitaria.

L’elenco dei dipendenti sanitari e non sanitari che hanno eseguito l'indagine sierologica nella prima fase ha compreso 3747 nominativi, mentre il numero della popolazione di dipendenti delle ditte appaltatrici presso il ooliclinico Riunti di Foggia è stato di 573.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il test diagnostico è consistito, in entrambe le fasi, in un prelievo di sangue venoso analizzato presso il laboratorio dell’uoc di patologia clinica e afferente al dipartimento di diagnostica di laboratorio.