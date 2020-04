È pronta la maxi area post-acuzie del Policlinico di Foggia: altri 70 posti letto nel padiglione dei poliambulatori

Sono in fase di completamento i lavori nel padiglione dei poliambulatori del 'Riuniti' di Foggia che presto saranno ricovertiti in una maxi area post-acuzie da 70 posti letto. Come anticipato a FoggiaToday dal direttore generale del Policlinico Riuniti, Vitangelo Dattoli, il padiglione verrà attivato il prossimo mercoledi, 29 aprile. "Si tratta di ulteriori 70 posti letto che si aggiungono ai moduli già attivi presso l'ospedale D'Avanzo. Visti i dati, vorremmo caratterizzare quest'area oltre che per le post acuzie tipicamente ospedaliere, anche per quelle di tipo domiciliare".

Ovvero per quei pazienti che, come prevedono le linea guida, sono al loro domicilio in quanto asintomatici, ma che per una serie di motivi, anche legati a condizioni socio-economiche e di tipo abitativo, ritengono più agevole iniziare o completare il percorso di malattia asintomatica presso questo tipo di struttura".

Intanto resta alta l'allerta nel Policlinico Riuniti di Foggia, dove - in seguito al focolaio di Covid-19 registrato nel reparto di Medicina interna universitaria - sono stati registrati altri positivi tra gli infermieri della Medicina ospedaliera e il caso di un anestesista rianimatore di un reparto no-Covid.