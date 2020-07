Impatto del Coronavirus sulla mortalità: eccesso a Foggia del 6%

"La tendenza alla decisa diminuzione dei decessi, ravvisabile già dal mese di aprile in molte delle province ad alta diffusione dell'epidemia, si fa ancora più marcata nel mese di maggio". E' quanto rivela il nuovo rapporto Iss-Istat sull'impatto dell'epidemia da Covid-19 sulla mortalità della popolazione italiana nel periodo che va da gennaio a maggio.

In sostanza, scorrendo le tabelle si assiste a una "drastica riduzione dell'eccesso di mortalità totale, misurato in termini di variazione percentuale rispetto allo stesso periodo del 2015-2019" anche "nelle aree che per prime sono state colpite più duramente"

A Bergamo i decessi di maggio sono leggermente inferiori alla media del quinquennio precedente, una dato molto incoraggiante se si considera che la città lombarda aveva fatto registrare incrementi del 574% a marzo e del 126% ad aprile.

In controtendenza Milano e la provincia di Lecco (+20,2%), comunque interessata da una diminuzione della mortalità rispetto agli incrementi di marzo e aprile, che hanno fatto registrare un +185% e un +129%.

Per quanto riguarda le province a media e bassa diffusione dell'epidemia, l'ammontare dei decessi a maggio è inferiore a quello della media del periodo 2015-1019. Tuttavia, in alcune cittadine persiste un eccesso di mortalità: a Varese, Vicenza, Venezia e anche a Foggia con +6% tra quelle a media diffusione. Stessa percentuale della BAT.

Segno meno a Roma, Viterbo, Rieti, Benevento e Agrigento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(fonte Adnkronos)