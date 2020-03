Dramma dell'isolamento per anziani e malati d'alzheimer. Il don Uva corre ai ripari: tablet e videochiamate ai parenti

Tablet e sistemi di videochiamata per mettere in contatto pazienti e familiari. E' l'iniziativa che dal 30 marzo partirà, in via sperimentale, nella sede di Foggia dell'Opera Don Uva.

"Verrà attivato un servizio di videochiamata in Rsa, Art.26 e Alzheimer per permettere ai nostri ospiti di ricreare un rapporto più stretto, anche se virtuale, con le famiglie a casa", spiegano da Universo Salute. "Allo scopo verranno utilizzati i tablet già in dotazione ai reparti. Confidiamo di aver alleggerito in questo modo il dramma dell'isolamento dei nostri ammalati ma anche delle loro famiglie, preoccupate della salute dei loro cari".