Disinfettanti fai-da-te: l'Asl Fg si ingegna per proteggere i dipendenti (e contenere le spese)

Se i disinfettanti scarseggiano in tutt'Italia, l'Asl Foggia - per i tramite del Servizio Farmaceutico - si è ingegnata per autoprodurre i dispositivi necessari a proteggere i suoi dipendenti. La 'squadra' messa a punto è in grado di produrre fino a 1000 confezioni al giorno (ad un prezzo irrisorio) | IL VIDEO