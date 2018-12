Consulta sull'autismo, l'esperimento di Cerignola funziona. Emiliano: "Stiamo pensando di esportato altrove"

“La Consulta sull'autismo della provincia di Foggia, che è un'innovazione della Asl frutto evidentemente della capacità del direttore generale Vito Piazzolla di entrare in risonanza positiva con tutti coloro che si occupano di questi eventi, è un esperimento talmente ben riuscito che stiamo valutando di esportarlo, dalla provincia di Foggia, anche nelle altre province pugliesi. Per noi quindi questa sperimentazione realizzata qui in Capitanata, è motivo non solo di grande orgoglio ma anche di infinita gratitudine nei confronti di tutti coloro che si stanno impegnando in queste delicate materie”. Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che questa mattina a Cerignola, presso i nuovi locali del Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Ospedale Tatarella, ha incontrato la Consulta provinciale per i disturbi dello spettro autistico, prima esperienza del genere su tutto il territorio pugliese.

“Sono qui oggi – ha proseguito Emiliano – per ringraziare tutti coloro che hanno messo in piedi il CAT (Centro Autismo Territoriale), soprattutto coloro che qui stanno facendo una esperienza partecipata legata alle strategie che mirano ad alleviare a curare l’autismo. Quando sono diventato Presidente c'era una situazione strutturalmente vuota, adesso invece abbiamo almeno uno schema di battaglia omogeneo in tutta la regione. C’è un’organizzazione molto importante che, dalla diagnosi, porta alle strategie terapeutiche, che non sono sempre le stesse e sono alle volte molto diverse tra loro”. Per Emiliano, è fondamentale l’ascolto permanente delle persone affette da autismo e dei loro familiari.

“Qui c’è un nuovo esperimento – ha detto Emiliano – laddove il rapporto con i genitori ma anche con le associazioni, con l'insegnante, diventa importantissimo perché è possibile, attraverso questo ascolto permanente, modificare molte cose e comprendere anche svariati elementi che sono sfuggiti all'attenzione, sia dal punto di vista diagnostico sia dal punto di vista scientifico. Di fronte ad una battaglia molto complicata e piena di incognite – ha concluso il Presidente - la scienza non ha ancora compreso perfettamente tutti i fattori eziologici e, in generale, l'efficacia di ogni terapia, quindi si sperimenta paziente per paziente, ecco perché l’ascolto partecipato è una modalità assolutamente vincente in questo campo”.

Che cos'è la Consulta

Nasce a luglio 2018 la “Consulta per i disturbi dello spettro autistico della provincia di Foggia”, prima esperienza del genere su tutto il territorio pugliese. L’organismo, fortemente voluto dalla Direzione Generale della ASL Foggia, ha sede presso il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale “Tatarella”.

Quali sono i suoi compiti

Esaminare l’evolversi delle condizioni di vita, la situazione sociale e le esigenze della popolazione portatrice di disagio autistico; promuovere la partecipazione attiva delle persone con disturbo dello spettro autistico alla vita della collettività ed il riconoscimento dei loro diritti; favorire la diffusione e l’informazione delle metodologie basate sull’evidenza scientifica e dei progetti di vita indipendente; sostenere azioni finalizzate al miglioramento dell’assistenza e degli interventi educativi in favore delle persone affette da autismo.

Attività che permettono alla Consulta di essere un osservatorio privilegiato del fenomeno dell'autismo in provincia di Foggia. La Consulta è frutto di un percorso propedeutico in cui ASL Foggia, associazioni delle famiglie e di volontariato, Comitato Consultivo Misto e membri delle Società Scientifiche hanno condiviso e adattato alle esigenze del territorio il Regolamento, scelto la sede (l'Ospedale di Cerignola), nominato i componenti.

Ne fanno parte: Giovanni Totta (presidente), Mario Chimenti, Telemaco Traverso, Marcello Stefani, Maurizio Alloggio, Pasqua Labia, Walter Mancini, Angelo De Giorgi, tutti provenienti dal mondo dell'associazionismo. Della Società Italiana di Psichiatria sono Angelo De Giorgi e Antonio Ventriglio. A rappresentare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della ASL Foggia Rachele Cristino e Lina Appiano. Al gruppo si aggiungono, infine, gli operatori esperti del settore Lucia Russi, Vincenzo Orsi, Carolina Villani, Maria Assunta Mancini.