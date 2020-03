Farmaci direttamente a casa, anche a Foggia è possibile: tutte le informazioni della Asl

Da martedì 24 marzo 2020 sarà operativo nel comune di Foggia il servizio di consegna a domicilio di farmaci, dispositivi medici (stomie, cateteri, medicazioni) e prodotti nutrizionali (nutrizione enterale, nutrizione parenterale e prodotti per l'insufficienza renale cronica) per le persone affette da patologie gravi ed invalidanti come previsto dai relativi Piani Terapeutici Individuali.

Il servizio a domicilio è frutto della collaborazione tra Asl Foggia, Comune di Foggia e Protezione Civile e nasce dalla necessità di evitare pericolose situazioni di affollamento all’interno delle strutture sanitarie.

In provincia di Foggia sono circa 10mila le persone fragili e particolarmente soggette al rischio di contrarre infezioni (affette da neoplasie, malattie autoimmuni, malattie rare o sottoposte a trapianto) che ritirano direttamente, solitamente con cadenza mensile, farmaci e dispositivi salvavita.

Nel comune di Foggia sono oltre 2.800 i pazienti che si rivolgono alla farmacia della Asl, sita all’interno dei Servizi aziendali di via Grecia.

Da martedì prossimo, queste persone potranno ricevere direttamente a casa i farmaci e i dispositivi come da Piano Terapeutico Individuale contattando il seguente numero di telefono messo a disposizione dalla Protezione Civile: 329 100 3705.

Ciò consentirà loro di non uscire per recarsi presso la farmacia territoriale aziendale. Le farmacie aziendali che dispensano farmaci salvavita in tutta la provincia sono sette e si trovano nei comuni di: Foggia, San Marco in Lamis, Vico del Gargano, Manfredonia, Cerignola, Lucera, San Severo.

La task force individuata dalla Direzione Generale contatterà gli altri sindaci per valutare la possibilità di estendere il servizio di consegna a domicilio anche negli altri comuni.