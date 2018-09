Riapertura concorso oss, è corsa ai 2445 posti: ecco come partecipare

Come noto l’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, con deliberazione del Direttore Generale n. 619 del 10/09/2018, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di complessivi n. 2445 posti di O.S.S., corrispondenti alle esigenze di ciascuna Azienda od IRCCS della Regione Puglia.

Detto concorso, già pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13/09/2018, a riapertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione del precedente indetto (scadenza 07/06/2018), sarà pubblicato, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami – presumibilmente il 5 ottobre 2018.

Si rende noto che, fermo restando i requisiti generali e specifici previsti dal bando di concorso, nonché il versamento della tassa di partecipazione di euro 10,00, gli aspiranti partecipanti potranno candidarsi solo ed esclusivamente in via telematica attraverso l’uso del “form on-line” disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia – www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - riquadro: “ Albo Pretorio ” – link: Concorsi e Domande on-line -, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando in questione sulla citata Gazzetta Ufficiale e per 30 giorni.

Con le stesse modalità, coloro che hanno chiesto di partecipare, nei termini previsti con il precedente bando scaduto il 07/06/2018, possono accedere alla piattaforma informatica, utilizzando le credenziali già in possesso, al fine di integrare ed aggiornare, in considerazione della nuova scadenza, la domanda con i titoli successivamente conseguiti o vantare le riserve previste, senza, peraltro, dover reiterare la tassa di partecipazione al concorso già versata. Viceversa, in assenza di necessità di apportare modificazioni od integrazioni alla istanza, i dati contenuti si riterranno confermati.

Infine, così come riportato nel bando di concorso, in data 20/11/2018, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia provvederà a pubblicare sul citato sito istituzionale - riquadro: “ Albo Pretorio ” alla voce “ Concorsi e Avvisi ”, il diario d’esame (giorno, luogo e data) nonché la tipologia della prova a cui i candidati saranno sottoposti ovvero l’eventuale rinvio dello stesso.

Per l’assistenza tecnica, relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e la Faq scaricabili, è attivo anche un servizio e-mail al seguente indirizzo: assistenza@csselezione.it.