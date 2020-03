Concorsone per Operatore Socio Sanitario, il Policlinico di Foggia rinvia le procedure di reclutamento: "In via precauzionale"

"Al fine di eliminare ogni qualsivoglia dubbio circa la erronea determinazione dei punteggi, questa Amministrazione a scopo prudenziale rinvia l'avvio delle procedure di reclutamento". È la decisione assunta dalla Direzione del Policlinico Riuniti di Foggia sul concorsone degli Operatori Socio Sanitari.

Dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria precisano che la domanda di partecipazione on-line al concorso resta immodificabile per chiunque, i titoli dichiarati sono stati oggetto di verifica ed è stato operato l’annullamento di quelli non attinenti in quanto non valutabili. "Questa amministrazione - aggiungono - rassicura quei candidati che, preoccupati degli effetti che potrebbero determinarsi a seguito delle auto-certificazioni incongruenti e/o erronee sui soli titoli (ma che non incidono sul possesso del requisito specifico per l’accesso - attestato di o.s.s. -) che le stesse sono state ritenute rese in buona fede, e che, pertanto, non vi siano elementi di segnalazione alle autorità giudiziarie competenti".

Ciascun candidato a partire dal 17 marzo, potrà accedere alla piattaforma informatica con le credenziali in proprio possesso e visualizzare la scheda di determinazione del punteggio assegnato alla valutazione dei titoli. "Tutti coloro che ritengono che il punteggio attribuito ai titoli validamente dichiarati sia errato potranno richiedere solo e soltanto al seguente indirizzo e-mail: info@csselezioni.it chiarimenti in merito e nel caso la Commissione dovesse accertare un errato calcolo, si assicura che in autotutela questa Amministrazione disporrà la relativa rettifica". Le istanze dovranno essere inviate inderogabilmente entro e non oltre il 27 marzo.

In merito alla valutazione dei titoli dichiarati, il Policlinico ha precisato che sono state effettuate tre verifiche: la prima finalizzata a invalidare eventuali titoli non valutabili in quanto non attinenti alle prescrizioni del Bando di Concorso (ad es.: servizio prestato presso case di cura non convenzionate o non accreditate, corsi di aggiornamento o perfezionamento non attinenti al profilo O.S.S., servizio prestato presso cooperative, ecc.); la seconda in sede di svolgimento delle prove orali, con la consegna da parte dei candidati, in fase di registrazione, della documentazione comprovante i titoli dichiarati; la terza nei giorni antecedenti la pubblicazione della graduatoria finale per effettuare un ultimo controllo con la documentazione acquisita in sede di prove orali e che molti candidati hanno inviato a mezzo e-mail durante e dopo lo svolgimento delle prove stesse.

"In conclusione, i punteggi dei titoli relativi al concorso in oggetto sono stati calcolati automaticamente sulla base di quanto dichiarato esclusivamente dai candidati e in relazione ai parametri indicati nella tabella-griglia allegata al bando, con il solo annullamento dei titoli non attinenti, verificati durante le tre fasi di controllo ed accertamento, e conseguente eventuale ricalcolo automatizzato del punteggio".

"L’istanza on-line di partecipazione al concorso - hanno chiarito l'Azienda - non poteva essere successivamente modificata e tantomeno integrata da parte di nessuno. L’Amministrazione, inoltre, avrebbe effettuato in qualsiasi momento, e comunque prima di procedere all’assunzione alle verifiche e controlli sulla incongruenza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive".