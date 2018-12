Migliaia di accessi ed esami, ma la Regione "declassa" il laboratorio analisi di San Marco: "Gravi ripercussioni"

Il Consiglio comunale di San Marco in Lamis, all’unanimità, ha espresso il proprio dissenso al modello di riorganizzazione dei Laboratori di Analisi pubblici della Regione Puglia approvato con delibera n. 985/2017.

Pertanto ieri, l'assise ha impegnato il sindaco, la Giunta e i capigruppo consiliari ad adoperarsi presso il presidente della Regione Puglia, presso i consiglieri regionali foggiani, in particolare quelli garganici, presso i consiglieri provinciali nonché presso il direttore generale della Asl di Foggia, affinché sia mantenuta la qualificazione di Laboratorio di Analisi del Presidio Territoriale Assistenziale 'Umberto I' di San Marco in Lamis, il quale, "in ragione delle proprie caratteristiche organizzative, produttive e tecnologiche, nonchè delle caratteristiche dell’utenza servita e delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, non può assolutamente essere trasformato in un semplice Centro Prelievi Territoriale"

Il Consiglio comunale ha chiesto inoltre di farsi promotore nei confronti degli altri comuni del territorio per la convocazione di appositi incontri per discutere sull’argomento, al fine di chiedere un radicale ripensamento del progetto in questione ed assumere decisioni comuni.

Laboratori Analisi: la delibera della Giunta Regionale

La Giunta Regionale con delibera n. 985 del 20 giugno 2017 ha avviato la riorganizzazione dei Laboratori di Analisi pubblici della Regione Puglia; - in base alla quale ci sarà un unico Laboratorio Hub per Asl, ad eccezione dell’Asl Ba dove sono previsti due Hub, in considerazione della vasta dimensione dell’azienda in termini di popolazione residente; l’individuazione di Laboratori Spoke di base, presenti negli ospedali di primo livello; l’individuazione di Laboratori Spoke d’urgenza previsti negli ospedali di base; la riconversione dei Laboratori territoriali, laddove presenti, in Centri Prelievi Territoriali deputati all’esecuzione di prelievi ematologici o microbiologici da trasferire al Laboratorio Hub di riferimento.



Questo modello organizzativo per la provincia di Foggia indica un Laboratorio HUB con laboratorio di tossicologia presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, un Laboratorio Spoke di base presso l’Ospedale di primo livello di San Severo, un Laboratorio Spoke di base presso l’Ospedale di primo livello di Cerignola, e un Laboratorio Spoke di base presso l’Ospedale di Base di Manfredonia e infine un Laboratorio Spoke di base presso l’Ospedale di Base di Lucera.



La delibera stabilisce che l’attuazione del processo di riorganizzazione della rete laboratoristica sarà completato entro il 31 dicembre.

Perché il Laboratorio non va chiuso