I 12 mesi del Centro Antiveleni di Foggia riferimento della popolazione pugliese: "Tanti gli incidenti domestici da prodotti chimici"

Giovedì 8 novembre, presso l’Aula Paracelsus del Centro Antiveleni di Puglia del Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, ubicato presso il plesso D’Avanzo in Viale degli Aviatori, si terrà una giornata informativa in cui saranno presentati i risultati del primo anno di attività del Progetto Regionale del Centro Antiveleni. “Implementazione di nuovi modelli gestionali nella segnalazione dei casi di intossicazione sul territorio regionale pugliese” finanziato dalla Regione Puglia - Dipartimento della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Servizio Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, e gli scenari futuri.

Seguirà un confronto con i massimi esperti regionali e nazionali, che illustreranno le proprie attività relative alla prevenzione e gestione del rischio chimico e alla costante collaborazione con il Centro Antiveleni della Regione Puglia. “In 12 mesi di attività, si è rilevato che il 44% delle consulenze gestite dal Centro Antiveleni di Foggia sono dovute a esposizioni pericolose/intossicazioni da chemicals, di cui il 61% è a carico di prodotti ad uso domestico. Gli incidenti domestici da prodotti chimici risultano essere quelli con maggiori sequele o danni” ha dichiarato la Dott.ssa Anna Lepore, Dirigente Responsabile del Centro Antiveleni.

“Molte sono le aziende chimiche regionali, nazionali ed europee che si sono rivolte al Centro Antiveleni per consulenze sulla valutazione e gestione del rischio chimico e per l’utilizzo del numero telefonico di emergenza. Con il Progetto Regionale, il Centro Antiveleni sta attuando e sviluppando aree tematiche di rilevanza, inserite nel Piano Regionale di Prevenzione Puglia 2014-2018”, ha dichiarato il Direttore Generale del Policlinico di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli.

Il Centro Antiveleni del Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, unico centro di riferimento regionale, ha assunto in questi anni un ruolo cardine, non solo per il Policlinico di Foggia, ma anche per tutta la popolazione della Regione, per la sicurezza, la tutela della salute del dipendente e del cittadino, garantendosi un posto di spicco sullo scenario nazionale attraverso azioni di sorveglianza, vigilanza, allerta e stretta collaborazione con Enti e Ministeri (Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute).