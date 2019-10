Cancro al seno, il male che colpisce le donne: tornano le visite gratuite con il "Nastro Rosa" della LILT

Torna la campagna “Nastro Rosa” della Lilt for Women edizione 2019 contro il cancro al seno, che ha raggiunto il primato assoluto a livello di incidenza. Oggi si attesta come il tumore più frequente. Lo scorso anno 52.800 donne italiane hanno ricevuto questa diagnosi, con un trend in sensibile crescita. E tuttavia, si registra una sia pur lieve diminuzione della mortalità. Anche grazie alle tecnologie avanzate odierne. Basti pensare ad una diagnostica sempre più precisa e attenta.

La campagna Nastro Rosa Lilt for Women è giunta quest’anno alla XXVII edizione. E’ uno degli eventi più importanti della Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori). Sicuramente il più atteso dalle donne che, sempre più numerose, si rivolgono alle sezioni provinciali per acquisire consigli o prenotare visite senologiche.

Quest’anno hanno aderito alla Campagna della Lilt Foggia molte associazioni, condividendo i loghi e le iniziative. Gli ambulatori di via Lecce sono in funzione dal 1 ottobre per offrire la possibilità di visite gratuite. Prossimamente verranno comunicati gli eventi organizzati a Foggia, San Severo e San Marco in Lamis.