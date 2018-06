Le trasfusioni possono salvare molte vite umane: prosegue la raccolta di sangue in Capitanata

Il servizio di Medicina Trasfusionale e Laboratorio Analisi Cliniche di Casa Sollievo della Sofferenza ha varato ˗ in collaborazione con le associazioni Avis, Fratres e Fidas ˗ il calendario estivo della raccolta sangue. Medici, infermieri e tecnici del nostro Istituto saranno presenti in 121 appuntamenti nei maggiori comuni della Provincia di Foggia. Periodicamente verranno effettuate raccolte ad Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Lesina, Lucera, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Orta Nova, Rignano Garganico, San Severo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Torremaggiore, Vico del Gargano, Vieste e Zapponeta.

Possono candidarsi a donare tutti coloro che hanno tra i 18 e i 65 anni e che rispondono ai requisiti che verranno verificati sul momento dal personale, relativi a: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, peso, emoglobina ed ematocrito. Donare il sangue è sempre importante ma d’estate, quando le scorte calano fisiologicamente, è ancora più importante.

Le trasfusioni di sangue sono una terapia salvavita in molti eventi traumatici e negli interventi chirurgici, in caso di malattie croniche, per le leucemie e per superare gli effetti dovuti ad alcune terapie anticancro. Stesso discorso per gli emocomponenti, derivati dal sangue – come globuli rossi, piastrine e plasma – il cui utilizzo varia a seconda dell’intervento chirurgico e della sua complessità. Non dimenticatevi di tutti questi ammalati, basta meno di un’ora per donare il vostro sangue. Da non sottovalutare, inoltre, che donare il sangue periodicamente garantisce ai donatori un costante controllo di salute.



Calendario GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018

Allegati